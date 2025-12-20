В Россию, несмотря на попытки стран Запада изолировать её, продолжают приезжать граждане других государств, которые поддерживают страну и хотят стать её частью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Екатерининском форуме в Москве, передаёт РИА Новости.

Захарова отметила, что на фоне риторики западных СМИ о якобы усиливающейся изоляции России наблюдается обратная картина.

«Ручейками со всего мира к нам стекаются люди, которые не только поддерживают нас в своих странах, но и хотят стать частью нашей страны», — сказала она.

По её словам, Екатерининский форум наглядно демонстрирует интерес иностранцев к переезду в Россию, работе и жизни в стране.

Захарова подчеркнула, что для многих это не просто желание, а жизненно важный выбор.

В качестве примера она привела гражданку США Тару Рид, получившую российский паспорт.

Ранее отмечалось, что визит президента России Владимира Путина в Индию стал наглядным свидетельством отсутствия международной изоляции страны.