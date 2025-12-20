Владимир Путин в ходе прямой линии много внимания уделил продолжающейся спецоперации. Президент сообщил, что Россия готова завершить конфликт мирными средствами, но при устранении всех первопричин, которые привели к началу СВО. При этом Президент выразил надежду, что в 2026 году страна будет жить в условиях мира.

- Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в 2026 году жили в условиях мира, без всяких военных конфликтов, - сообщил Владимир Владимирович и рассказал, что Россия стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров.

Именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман говорит, что пока спрогнозировать срок окончания СВО трудно.

- Когда СВО закончится, точно никому неизвестно, поскольку против нас воюет НАТО, - говорит Анатолий Александрович. – А его запасов прочности, как я уже неоднократно говорил, может хватить еще на несколько лет. Другое дело, что у НАТО своих хозяйственных проблем очень много. Это тоже нужно учитывать.

В ходе прямой линии Президент не раз дал понять, что все цели СВО должны быть достигнуты. Вассерман с Путиным согласен.

- Я исхожу из того, что террористическая организации Украина должна быть ликвидирована полностью, - продолжил Вассерман.

Напомним: Вассерман не раз заявлял о фальшивости польского лозунга «Украина – не Россия», который пытаются внедрить на украинской территории. Анатолий Александрович называет украинцев частью русского народа. Эрудит добавляет, что отличия между жителями Полтавской области или Смоленской не превышают отличий между жителями, например, Архангельской и Самарской областей.

