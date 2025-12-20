Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала случай из биографии своей мамы-дипломата, указав, почему в России подчеркивают национальную самобытность, а в США этого вопроса стесняются. Этим представитель МИД поделилась на пленарном заседании II Международного Екатерининского форума, передает ТАСС.

Захарова поделилась, что однажды ее мама, работавшая с приемом документов в консульстве СССР в КНР, рассказала ей о том, что путешествующие транзитом американцы не смогли ответить на вопрос о своей национальности. У них были паспорта гражданина США, но имена китайские, малайские, французские и другие.

По словам Захаровой, ее мама подумала, что это единичный случай, однако ей пояснили, что среди американцев «никто эту тему не развивает и не хочет развивать», и она поняла, что американцы «чуть ли даже не боятся, то есть им неловко» в подобных ситуациях.

Дипломат подчеркнула, что у России есть удивительное качество, которое позволяет подчеркивать ее культурную идентичность и национальную самобытность, а не уничтожать эти черты «в плавильном котле».

II Международный Екатерининский форум проходит 20 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. В 2025 году особое внимание участников форума будет уделено Указу президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения в Россию иностранных граждан, представляющих интерес для страны.

Как сообщало издание Daily Star, сотни британцев хотят переехать в Россию по «визе общих ценностей» из-за несогласия с политикой властей Великобритании и лучших условий жизни в России.