Президент России Владимир Путин послал важный сигнал Западу заявлением об Украине. Об этом пишет L’ AntiDiplomatico.

В публикации уточняется, что Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию конфликта путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности.

L’ AntiDiplomatico пишет, что Путин послал Западу сигнал. Речь идет об открытых переговорах в краткосрочной перспективе и стратегическая твердость в долгосрочной перспективе.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Карасин допустил, что во время визита спецпредставителя президента РФ Путина, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева в США может произойти продвижение в переговорном процессе по Украине.

На Западе запаниковали после заявления Путина о Калининграде

Профессор Татьяна Фадеева заявила, что «европейские подсвинки» могут войти в словарь как афоризм после речи Путина.