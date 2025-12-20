Дмитриев прибыл в Майами для встречи с Кушнером и Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прилетел в Майами, где встретится с американскими представителями для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами. Согласно информации агентства, визит связан с переговорами по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС.

С американской стороны на переговорах ожидается участие специального представителя президента Стивена Уиткоффа, а также предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем президента США. Организаторы встречи планируют, что кортеж с Дмитриевым из аэропорта сразу проследует к площадке проведения переговоров.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

Постпред США при НАТО Уитакер сообщил о проведении «окончательных переговоров» по Украине в Майами.