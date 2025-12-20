Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что находится в пути в Майами.

"На пути в Майами. В то время как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки - свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи", - написал он в Х на английском языке, приложив фрагмент видео.

Ранее американская газета Politico писала, что делегации РФ и США в предстоящие выходные, как ожидается, встретятся в Майами для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Во встрече, предположительно, примут участие Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.