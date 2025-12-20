Фракция "Справедливая Россия" подготовила законодательные инициативы по решению проблемы с мошенниками в связи с "эффектом Долиной". Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Эффект конечно подстегнул интерес. Фракция "Справедливая Россия" предложила вариант решения проблемы. Первое это то, что должен быть период охлаждения, когда участники сделки принимают окончательное решение по плате и продаже квартиры. Далее деньги должны быть на специальном депозите, то есть нельзя их куда-нибудь умыкнуть. И только после истечения периода охлаждения и всех сделочных действий, деньги можно будет либо забрать продавцу квартиры, либо они вернутся тому, кто их перечислил, если решили квартиру все-таки не продавать", - сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что при покупке недвижимости не должно быть третьего лица, через которого проходят деньги. Также рассматривается предложение о вовлечении в процесс юристов, которые подтверждают правильность сделки, добавил Аксаков.

В августе 2024 года появилась информация о том, что певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру.

Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница квартиры Полина Лурье.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

