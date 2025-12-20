Россия выступает против появления ядерного оружия у Японии
Россия отрицательно относится к дискуссиям о возможности появления ядерного оружия у Японии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС.
Москва в курсе того, что в настоящее время в Японии ведется дискуссия по поводу изменения положений конституции, которые касаются безъядерных принципов, отметил он.
«Наша позиция однозначно негативная», — сказал дипломат.
В МИД считают, что милитаризация этой страны лишь усугубит ситуацию в Северо-Восточной Азии и вызовет соответствующие контрмеры со стороны стран, которым эта милитаризация угрожает, добавил Руденко.
В конце октября премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.
Ранее премьер Японии Такаити поддержала размещение ядерного оружия США в стране.