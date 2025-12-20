Выражение российского лидера Владимира Путина о «европейских подсвинках» могут внести в состав словаря 2025 года как афоризм. Об этом сообщила доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения доктор филологических наук, профессор Татьяна Фадеева.

«Словосочетание „европейские подсвинки“ вполне может войти в состав словаря 2025 года как афористическое высказывание», — цитирует ТАСС Фадееву. Она объяснила, что в этом случае нейтральное слово «подсвинки», обозначающее поросенка в возрасте от четырех до десяти месяцев, приобретает негативную коннотацию, посредством которой выражается оценка политической несостоятельности оппонента.

Ране РФ Путин заявил, что США и их европейские союзники рассчитывали быстро добиться распада России, но эти планы провалились. Выражение «европейские подсвинки» из его речи на коллегии Минобороны мгновенно разлетелось по мировым СМИ и вызвало бурную реакцию. Когда иностранные журналисты пытались перевести меткое выражение, в заголовки попали «свиньи», «маленькие свинки» и «поросята», пишет 360.ru. Что имел ввиду российский лидер и как на это отреагировали западные страны — в материале URA.RU.