Захарова рассказала о необычном предложении от Минюста США

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что Минюст США «предложил» ей встать в очередь, чтобы ознакомиться с «файлами Эпштейна». Она рассказала о необычном предложении в своем Telegram-канале.

«Я ребенок, выросший в очередях 80-х. (...) Ну то есть про очереди я знаю все. Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть "файлы Эпштейна"», — написала дипломат.

«А там, как я поняла, все западные "учителя жизни", которые свысока взирали на Россию и читали нам лекции о "демократии и правах человека" в интересных позах с не менее интересными партнерами по отдыху», — добавила она.

Ранее стало известно, что Министерство юстиций США обнародовало часть материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.