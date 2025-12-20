Выступление президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии об итогах 2025 года продемонстрировало успехи российского лидера в военной и социальной сферах. Такой вывод сделал обозреватель немецкого издания Focus Габор Штейнгарт.

«Все западные прогнозы — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и полная политическая изоляция — не оправдались. Честно говоря, Путин добился успехов на ключевых военных и гражданских фронтах», — признал он.

По словам Штейнгарта, когда глава РФ появился перед камерами, «разделенной, уставшей от войны и внутренне расколотой Европе ничего хорошего ожидать не пришлось».

Ранее авторы британской газеты The Guardian обратили внимание, что Путин подтвердил свою непоколебимую позицию по Украине, когда отвечал на вопросы во время прямой линии.