Захарова высмеяла слова Зеленского о Путине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла слова президента Украины Владимира Зеленского о «нескольких Владимирах Путинах». На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

В интервью польскому изданию PAP украинский лидер заявил, что «Путиных много».

«Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое», — сказал он.

Захарова высказалась о несбыточной мечте ЕС о России

Комментируя его высказывание, Захарова отметила, что Зеленскому стоило упомянуть и о четвертом Путине, который «стоит у него за спиной и тихо произносит: "кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым бело"».

Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным при условии наличия результата после этого.