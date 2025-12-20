Слова президента России Владимира Путина об утрате Европейским союзом (ЕС) своих позиций нашла отклик у американского лидера Дональда Трампа и его сторонников. К необычному выводу пришел немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью телеканалу Welt.

«Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников», — сказал он.

По его мнению, подобные высказывания Путина способны сделать жизнь европейцев, испытывающим напряженные отношения с Трампом, «еще сложнее».

Ранее Путин раскрыл свое отношение к конфликту европейских политических элит с Трампом.