Украина получает основное финансирование от Германии при поддержке Брюсселя и Лондона. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский намерен искать новые источники финансирования, но усомнился, что тот сможет добиться успеха.

«Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу», — считает Мирошник.

В МИД прокомментировали позицию Европы по миру на Украине

18 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что Брюссель предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Он будет основан на бюджете Евросоюза и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных активов России.

Зеленский назвал решение ЕС важной победой.