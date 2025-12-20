Украину и ЕС обвинили в создании искусственных преград для переговоров

Lenta.ru

Украине и Европейскому союзу (ЕС) стоит двигаться в сторону урегулирования конфликта вместо того, чтобы выдумывать искусственные преграды для переговоров, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Об этом сообщают «Известия».

«Поменяют ли они точку зрения или продолжат издеваться над собой, над своими государствами, — это будет их выбор», — сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС хочет продолжить финансировать Вооруженные силы Украины даже в случае достижения мирного соглашения. По словам дипломата, эти планы указывают на то, что политическая элита Евросоюза «сейчас определенно не заинтересована в мире».

До этого издание The Telegraph со ссылкой на источники заявило, что США призвали Украину принять платиновое предложение по гарантиям безопасности. По словам собеседников издания, страны Европы и Киев остались довольны предложениями администрации президента США Трампа.