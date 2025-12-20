Guardian: Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы об Украине

Президент России Владимир Путин во время прямой линии занял жесткую и неизменную позицию по Украине, об этом в анализе выступления сообщила британская газета Guardian. Издание отметило, что российский лидер вновь дал понять: курс Москвы в отношении конфликта останется прежним.

«Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы», — говорится в публикации Guardian.

Газета указала, что российский президент использовал прямую линию как площадку для подтверждения ранее обозначенных целей спецоперации и дал понять, что не видит оснований для их пересмотра.

Путин процитировал слова экс-канцлера ФРГ про будущее РФ и Европы

Как пишут NBC и Parisien, во время прямой линии поднимались вопросы самого разного масштаба — от конфликта на Украине до обсуждения существования инопланетян, телефонного мошенничества и качества дорожной инфраструктуры, передает RT. Отмечается, что на многие бытовые и социальные темы Путин отвечал детально, переключаясь с внешнеполитической проблематики на повседневные запросы граждан.

По данным Politico, за мероприятием, которое объединило элементы прямой линии и большой пресс-конференции, «было интересно наблюдать». Издание указывает, что западные редакции тщательно отслеживали не только заявления Путина по Украине, но и его реакцию на внутренние проблемы, видя в этом индикатор приоритетов российской власти и настроений внутри страны.