В ходе прямой линии 19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин упомянул высказывание бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Три десятилетия назад тот заявлял, что Европа не имеет будущего без России.

Путин напомнил об одном из разговоров, свидетелем которого он был в 1993 году, где бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль отмечал, что будущее Европы, если она хочет сохранить себя в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть неразрывно связано с Россией.

Президент добавил, что Европа не способна быть сильной без России, поскольку оба центра силы, дополняя друг друга, становятся мощнее. Однако Россия может обойтись без европейских соседей, тогда как прекращение сотрудничества гарантированно ослабит Европу, пояснил он.

Ранее Путин выразил удивление абсурдностью некоторых утверждений генерального секретаря НАТО Марка Рютте, отметив, что знал его в прошлом и тогда тот не проявлял подобной безрассудности.