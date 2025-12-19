Мировые средства массовой информации признали программу «Итоги года» с Владимиром Путиным ключевым событием, определяющим будущее глобальной безопасности. Телеканал Al Jazeera отметил, что прямая линия российского лидера прошла в переломный для украинского урегулирования момент.

Поэтому мировые элиты вынуждены ловить каждое слово Кремля.

Западное СМИ исказило ответ Путина на прямой линии

«Заявления Путина прозвучали в решающий момент и находятся под пристальным вниманием западных чиновников», — подчеркивает катарский телеканал в своем материале.

Как уточняет газета Politico, за многочасовым марафоном ответов было не только интересно наблюдать, но и крайне важно для понимания дальнейшей стратегии Москвы. Аналитики издания сделали вывод, что цели специальной военной операции остаются неизменными, а «мяч в вопросе урегулирования конфликта» теперь находится исключительно на стороне Запада.

Американская газета Washington Post обратила внимание на использование президентом детальной экономической статистики для демонстрации устойчивости страны, а также на его слова о готовности обеспечить безопасность в ходе потенциальных выборов на Украине.

Также западные СМИ обратили внимание, что Путин фактически указал лидерам ЕС на их растущую изоляцию, напомнив, что Вашингтон при Трампе уже сменил приоритеты.