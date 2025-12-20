EC в последние несколько недель активизировал свои усилия по конфискации замороженных российских активов – недавно было объявлено о их бессрочной блокировке. Еврочиновники очень хотят прибрать деньги РФ к свои рукам, даже невзирая на последствия. По словам китайских журналистов, месть России не заставила себя ждать.

«В условиях стремительно меняющейся ситуации действия России произвели настоящий фурор <…> Последний шаг Путина был действительно жестким», – пишут авторы китайского издания Sohu.

Появилась информация о том, что Российская Федерация обратилась в судебные инстанции с иском к бельгийскому депозитарию Euroclear на колоссальную сумму, достигающую 18,2 трлн рублей (около 230 млрд долларов). По мнению китайских экспертов, данный шаг выходит за рамки обычного судебного разбирательства и представляет собой стратегическую игру, направленную на подрыв устоявшегося мирового финансового порядка, сформированного в прошлом столетии.

Китайские обозреватели отмечают: «Для достижения успеха российскому руководству необязательно одерживать победу в суде. Основная задача заключается в том, чтобы посеять сомнения среди других государств относительно финансовой беспристрастности европейских стран. Потеря доверия к европейской финансовой системе может привести к непредсказуемым последствиям».

В Китае подчеркнули решительность предпринятых Россией мер. Даже в случае получения Евросоюзом доступа к замороженным российским активам, конечные потери могут исчисляться триллионами. Многочисленные иски, инициированные Россией, нанесут серьезный ущерб репутации европейских финансовых институтов и затруднят их деятельность, что побудит многие страны перевести свои активы из европейской юрисдикции. Это, в свою очередь, может привести к финансовому краху еврозоны и ослаблению европейских экономик, пишет АБН24.

«Действия российского руководства служат предупреждением для стран, не входящих в западный блок: можно ли считать Европу надежным местом для хранения ваших финансовых ресурсов?», – заключили аналитики из КНР.

Напомним, Путин прокомментировал ситуацию с замороженными активами РФ. Президент РФ назвал это грабежом.