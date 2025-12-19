МИД РФ назвал недопустимыми теракты Киева против судов в Черном море

Террористические атаки, совершаемые киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, недопустимы. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам участия заместителя главы МИД РФ Александра Панкина в министерском заседании Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Заседание прошло под председательством Болгарии в режиме ВКС.

"В выступлении замглавы МИД акцентирована отрицательная динамика экономического сотрудничества в Черноморском регионе, главным препятствием для поступательного развития которого остается враждебная политика Евросоюза, - отмечается в тексте. - Подчеркнута недопустимость террористических атак, совершаемых киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря".