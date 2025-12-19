Российский ЦИК предложил Украине помощь с выборами

ЦИК России готов организовать голосование для украинских граждан, находящихся на территории РФ, на предстоящих выборах на Украине при условии признания их легитимности. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Если выборы на Украине будут легитимными, ЦИК РФ готов обеспечить голосование украинцев в России на высоком уровне», — уточнила Памфилова.

Ее слова передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии уточнил, что Москва потребует обеспечить гражданам Украины, проживающим в РФ, возможность проголосовать на украинских выборах. Он добавил, что в ходе избирательного процесса должны быть гарантированы права всех граждан Украины, включая находящихся за рубежом. Помимо этого президент РФ подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность проведения выборов.