Лавров проводит встречу с главой МИД Мавритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить с главой МИД Мавритании Мохамедом Салемом ульд Мерзуком вопросы развития двусторонних отношений и совместные действия на международные арене.

"Сегодня у нас с вами хорошая возможность на полях этого форума посмотреть, как развиваются наши двусторонние отношения, как мы сотрудничаем в различных областях, а также [поговорить] о наших совместных действиях на международной арене, в ООН и по африканской проблематике", - сказал Лавров на встрече с мавританским коллегой, которая проходит на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.