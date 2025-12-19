Западное СМИ исказило ответ Путина на прямой линии

Американское издание NBC News исказило ответ президента России Владимира Путина во время его общения с журналистами. Об этом сообщает «RT на русском».

Отмечается, что в своей статье NBC News заявляет, что Путин «дал понять», что Россия не пойдет на компромиссы. Кроме того, издание также передает его слова о том, что в вопросе завершения конфликта ​«мяч находится на стороне Украины».

По информации RT, на самом деле Путин заявил, что Россия согласна с предлагаемыми компромиссами.

«Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — заявил он.

19 декабря Путин выступил на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.