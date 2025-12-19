Кадыров отреагировал на то, что Путин привел его семью в пример на прямой линии

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал большой честью и предметом особой гордости то, что президент России Владимир Путин привел его многодетную семью в пример на прямой линии.

© Администрация президента РФ

Он отметил, что для чеченцев бракосочетание и рождение детей всегда были священной обязанностью и традицией.

— Для меня и для всех Кадыровых большая честь и предмет особой гордости... Мы воспринимаем это как высокую оценку не только нашего жизненного пути, но и тех традиционных ценностей, которые испокон веков лежат в основе культуры и мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

19 декабря в рамках прямой линии российский лидер призвал ориентироваться на регионы Кавказа, где взрослые организуют браки детей в достаточно раннем возрасте. В качестве примера он привел семью главы Чечни. Вместе с тем глава государства также порекомендовал не откладывать рождение детей.

В июне сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров отпраздновал свою свадьбу. На тот момент ему было 17 лет. На кадрах с мероприятия его запечатлели с золотым пистолетом в руках и с часами класса люкс. Подробнее о мероприятии — в материале «Вечерней Москвы».