Путин прокомментировал ситуацию с французом Лоране Винатье*

Во время ежегодной прямой линии, которая была совмещена с пресс-конференцией, в декабре 2024 года внимание Владимира Путина привлек вопрос о судьбе конкретного человека. Речь зашла о французском гражданине Лоране Винатье* (признан иноагентом в РФ).

© Московский Комсомолец

Журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро напрямую спросил российского лидера, может ли семья осужденного француза рассчитывать на какой-либо гуманитарный жест — обмен или помилование.

Путин признался, что не знаком с деталями этого конкретного дела и услышал о нём, судя по всему, впервые.

«Я об этом случае ничего не знаю, в первый раз слышу. Я обещаю, что я обязательно узнаю, что это такое, и есть ли хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно. Если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать», — заявил Путин.

Напомним, что в августе 2024 года на Винатье* возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

*внесен в России в реестр физлиц иноагентов