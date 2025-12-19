Мировые СМИ прокомментировали прямую линию с Путиным

Мировые СМИ прокомментировали «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным. О впечатлениях западных журналистов рассказали РИА Новости.

Согласно мнению редакции Washington Post, прямая линия с Путиным является главным обращением российского президента в уходящем году. Американский телеканал NBC уделил особое внимание тому, что некоторые журналисты пришли на мероприятие в национальных костюмах. При этом, такой выбор наряда является не только данью традиции, но и способом привлечь внимание модераторов — как и плакаты, которые стали одним из главных атрибутом встреч с Путиным.

«У меня есть плакат Sky News, которым я буду отчаянно размахивать в попытке привлечь внимание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который модерирует мероприятие», — объяснил корреспондент британского телеканала.

Путин заявил, что Европа будет исчезать

NBC отмечает, что речь Путина началась с вопросов об экономике и конфликте на Украине. При этом сотрудники британского издания Express считают, что по поводу экономики Путин настроен оптимистично.

Издания Politico и Independent обратили внимание на слова российского президента о возможных последствиях для тех стран, которые будут использовать замороженные активы РФ. Самого же Путина назвали «серьезным, но подчеркнуто непринужденным» в немецком издании Focus.

Помимо этого, часть СМИ рассказали о вопросах от зрителей, которые выводились на экраны. Немецкий портал t-online отдельно выделил вопрос о том, можно ли выпить пива. А в NBC передали обещание от организаторов мероприятия, которые пообещали проанализировать все вопросы, заданные на прямой линии.