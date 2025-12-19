Путин ответил на вопрос, какой будет Россия через 200 лет

Президент России ответил на вопрос о том, какой будет страна через 200 лет.

© Super.ru

По словам Владимира Путина, делать столь далёкие прогнозы крайне сложно.

«Очень трудно подобное прогнозировать. А что будет через сотни лет, можно только представлять», — отметил Путин.

При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на развитие России как высокообразованной страны. Он добавил, что именно образование станет основой для высокотехнологичного будущего государства.

Путин выразил надежду, что благодаря современным технологиям Россия сможет эффективно решать задачи в сфере экономики, здравоохранения и социальной политики. В перспективе, отметил он, страна должна жить в условиях благополучия и строить свои отношения с другими государствами на основе консенсуса и сотрудничества.

Сегодня Владимир Путин подводит итоги уходящего года. Площадкой для общения россиян с главой государства по традиции стал Гостиный Двор. С 2001 года прошло уже 18 прямых линий и 16 больших пресс-конференций. С 2023 года это мероприятие называется «Итоги года с Владимиром Путиным».