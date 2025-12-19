Путин: Россия может остановить удары вглубь Украины ради выборов

Президент России Владимир Путин заявил, что российские силы могут остановить удары вглубь Украины ради президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время прямой линии «Итоги года». По словам Путина, Россия может остановить удары вглубь территории Украины на время президентских выборов.

Путин сделал заявление о мире в 2026 году

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. <...> Если они хотят использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор», — заявил он.

19 декабря Путин выступил на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.