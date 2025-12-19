Президент России Владимир Путин заявил, что Европа будет постепенно исчезать, если не наладит сотрудничество с Российской Федерацией.

Об этом глава государства рассказал на «Прямой линии».

«Европа будет постепенно исчезать, если не будет работать с РФ», — сказал российский лидер, давая свою оценку перспективам европейского континента в условиях текущего геополитического кризиса.

Его слова передает корреспондент URA.RU.