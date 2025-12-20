Путин поблагодарил спецслужбы за их работу в период СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников спецслужб за выполнение задач по защите РФ и ее граждан в условиях специальной военной операции (СВО). Текст поздравления главы государства с Днем работника органов безопасности доступен на сайте Кремля.

«Особые слова благодарности сотрудникам, выполняющим сегодня задачи по защите прав и свобод граждан, интересов государства в условиях специальной военной операции», — сказал он.

Президент также выразил уверенность, что каждый из них продолжит оперативно решать поставленные задачи в рамках службы Родине и российскому народу.

День работника органов безопасности РФ — профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО, СВР и ГУСП России, который отмечается 20 декабря.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ писало, что в России в январе — сентябре 2025 года зарегистрировали 4 467 преступлений террористического характера. По данным министерства, за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 2,6 тыс. террористических преступлений, в январе — сентябре 2023 года — 1713. В январе — сентябре 2022 года их число составило 1818.

Ранее Путин предложил усовершенствовать меры борьбы с терроризмом.