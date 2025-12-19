Путин раскрыл, будет ли в России караться любое несогласие

В ходе прямой линии «Итоги года» Президент России Владимир Путин ответил на один из самых острых вопросов о будущем страны — будет ли в России и дальше караться законом любое публичное несогласие с официальной линией власти.

Корреспондент BBC News Стивен Розенберг спросил главу государства о том, какую Россию он строит и не превратится ли поиск «внутренних врагов» в бесконечный процесс.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это не наше изобретение (статус иностранного агента, - Ред.). Этот закон был принят в целом ряде западных государств, в Соединенных Штатах еще в 30-е годы прошлого века. И эти все законы, в том числе и закон Соединенных Штатов, являются гораздо более жесткими. Там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа. У нас нет ничего подобного», — заявил Владимир Путин.

Европейский журналист извинился перед вопросом Путину на прямой линии

Российский лидер пояснил, что закон об иностранных агентах направлен исключительно на информирование общества об источниках влияния на политические процессы. По словам президента, в России не предусмотрено тюремных сроков за сам статус иноагента, в то время как на Западе за несоблюдение аналогичных норм можно оказаться за решеткой. Путин также отметил, что система открыта для тех, кто решит выйти из списков: достаточно прекратить политическую активность на иностранные деньги, и ограничения будут сняты.