Путин раскрыл свое отношение к конфликту Европы с Трампом

Конфликт европейских политических элит с президентом США Дональдом Трампом не является удивительным.

Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Что касается конфликтов с президентом Соединенных Штатов, здесь нет ничего неожиданного, ничего удивительного. Ничего здесь удивительного», — отметил глава государства.

Путин также обратил внимание, что политики Европейского союза (ЕС) надеются на смену позиции Вашингтона после промежуточных выборов следующего года в Конгресс. По его словам, они надеются, что это позволит больше давить на США.