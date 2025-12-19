Путин оценил Си

Президент Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является надежным другом и стабильным партнером Российской Федерации.

Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

«Я оцениваю председателя Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера. Моего надежного друга и стабильного партнера, и союзника России», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения продолжают последовательно развиваться, причем во всех направлениях.