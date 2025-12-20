В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин подробно рассказал о ходе специальной военной операции, заявив о полном переходе стратегической инициативы к российским войскам и готовности завершить конфликт на своих условиях. Ключевым тезисом стала оценка общей ситуации на фронте.

«Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, стратегическая инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил. Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Противник отступает», — заявил Путин.

Он привел конкретные примеры: под контролем взят Купянск, наполовину освобожден Красный Лиман, идут бои за Димитров (Мирноград) и Гуляйполе.

«Волчанск в Харьковской области перешел под наш контроль. Противник — в плотном окружении наших войск, шансов нет», — отметил президент.

Итогом 2025 года он назвал освобождение свыше 300 населенных пунктов.

«2025 год стал важным этапом в решении задач СВО», — подчеркнул Путин.

Несмотря на успехи, президент вновь заявил о готовности к дипломатическому урегулированию, но на жестких условиях.

«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», — сказал он.

При этом он обвинил Киев в срыве переговоров: «По результатам переговоров в Стамбуле сначала согласились, а потом выбросили в корзину все эти договоренности». Путин заявил, что Украина сейчас отказывается от мирного урегулирования и не готова обсуждать территориальный вопрос. «Но все-таки мы видим, чувствуем и знаем определенные сигналы», — добавил он, оставляя возможность для диалога.

Наран Очир-Горяев рассказал об освобождении Северска, заявив, что отступающие украинские военные «подобно нацистам, расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними уходить».

Президент сделал однозначный вывод о перспективах операции: «Цели и задачи спецоперации будут достигнуты». Он подтвердил, что Россия будет и дальше создавать зону безопасности на границе с Украиной и «готова освободить свои исторические земли военным путем», если дипломатия не сработает.

Как рассказал «МК» военный эксперт Тимур Сыртланов, главным событием года стал не просто прорыв, а системный коллапс украинской обороны на нескольких стратегических направлениях одновременно.

- Темпы продвижения российских группировок «Восток», «Центр» и «Запад» выросли в полтора-два раза, по сравнению с 2024 годом, что привело к освобождению ключевых городов-крепостей, вокруг которых шли бои долгие месяцы.

- Какие это города?

- Купянск, Часов Яр, Северск, Красноармейск (Покровск) — эти названия, бывшие символами упорного сопротивления ВСУ, теперь значатся в списках взятых под полный контроль. Красный Лиман, по последним сводкам, находится на завершающей стадии зачистки. Общая картина на карте изменилась кардинально: под контроль возвращено более 300 населенных пунктов и свыше 6300 квадратных километров территории. Но суть не только в километрах.

Была решена одна из ключевых задач — создание глубокой буферной зоны в Харьковской и Сумской областях. Эта «санитарная зона безопасности» позволила, как заявлено, практически свести к нулю угрозу артиллерийских и диверсионных рейдов противника по приграничным российским регионам. В тактическом плане это лишило ВСУ возможности вести «войну на истощение» у границ, а в психологическом — стало болезненным ударом по имиджу киевского режима, показав его неспособность защитить даже ближние тылы.

Согласно российским оценкам, боевой потенциал вооруженных сил Украины за год снизился примерно на треть. В цифрах это выглядит как колоссальные потери: свыше 103 тыс. единиц различной военной техники и около полумиллиона военнослужащих убитыми, ранеными и пленными. Фактически, по этим данным, за 2025 год была уничтожена или серьезно обескровлена большая часть той армии, которую Запад годами готовил и вооружал для контрнаступления.

- Что еще помогло России?

- Успехи на фронте были бы невозможны без титанической работы в тылу. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) вышел на темпы военного времени, увеличив объемы поставок вооружения и техники в войска на треть, по сравнению с 2024 годом. Практически полностью закрыты потребности в авиации (самолетах и вертолетах) и артиллерийских системах. Но главное — произошла качественная трансформация.

Беспилотники, особенно FPV-дроны из вспомогательного средства превратились в главную «рабочую лошадку» и палача на поле боя, нанося до 50% всех потерь противника. Их массовое, почти конвейерное производство позволило захватить абсолютное господство в воздушном пространстве тактического уровня. Это настолько изменило характер войны, что к 2026 году планируется завершить формирование принципиально нового рода войск — Войск беспилотных беспилотных систем.

Одновременно шла работа над оружием завтрашнего и послезавтрашнего дня. 2025 год стал годом выхода из тени проектов, о которых раньше лишь ходили легенды:

Например, «Буревестник» — межконтинентальная крылатая ракета с ядерной силовой установкой, обладающая, по заявлениям, неограниченной дальностью полета. Ее успешные испытания поставили крест на концепции «недосягаемого тыла» для любого потенциального противника.

Так же и «Посейдон» — уникальный беспилотный подводный аппарат-торпеда с ядерной энергоустановкой и боезарядом, не имеющий аналогов в мире. Фактически — стратегическое «оружие сюрприза», способное нивелировать любое преимущество в надводном флоте.

Итог 2025 года был подведен емко и жестко: российская армия не просто выиграла ряд сражений — она вернула себе статус армии суверенной державы, способной самостоятельно, без оглядки на иностранных поставщиков, планировать, обеспечивать и вести крупномасштабные боевые действия высокой интенсивности против коалиции, поддерживаемой всем коллективным Западом. Год закончился не просто на позитивной ноте, а с ощущением стратегического перелома, открывающего путь к достижению всех изначально заявленных целей.

Зеленский призвал «наказать» Россию

Президент России не просто отдаёт общие директивы — он держит руку на пульсе событий в реальном времени. Регулярные личные встречи и телеконференции с командующими группировками, командирами частей и рядовыми героями — не просто церемонии. Это механизм получения первичной, нефильтрованной информации, минуя бюрократические уровни.

На этих встречах принимаются оперативные решения по снабжению, перегруппировкам и применению новых видов вооружений. Именно такая обратная связь позволила гибко реагировать на меняющуюся обстановку и обеспечила резкое увеличение темпов наступления.