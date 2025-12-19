Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» жестко ответил на вопрос американского журналиста об ответственности за жертвы конфликта на Украине.

Глава государства прямо заявил, что Москва не считает себя виновной в гибели людей, так как истинные причины трагедии кроются в действиях киевских властей, начавших вооруженное противостояние еще одиннадцать лет назад.

«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины», — подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии.

Президент напомнил, что на протяжении многих лет Москва пыталась решить ситуацию мирным путем, не признавая независимость республик Донбасса и стремясь к урегулированию в рамках существующих соглашений. Однако, как отметил глава государства, время показало, что оппоненты лишь использовали переговоры как ширму для подготовки к масштабным боевым действиям. Россия была вынуждена применить силу только тогда, когда дипломатические ресурсы были полностью исчерпаны из-за недоговороспособности Киева и его кураторов.

Теперь, по словам Путина, «мяч целиком и полностью на стороне украинского режима и его европейских спонсоров». Россия готова к переговорам и завершению конфликта мирными средствами, сказал президент.