Путин рассказал, кого имел в виду под «европейскими подсвинками»

Президент России Владимир Путин заявил в ходе итоговой пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией, что использованное им выражение «подсвинки» не было направлено против конкретных политиков или стран Европы. По его словам, речь шла об обобщенной «группе лиц». Трансляцию мероприятия события ведет «Рамблер».

Путин, выступая 17 декабря в Министерстве обороны, использовал в адрес ряда европейских политиков выражение «подсвинки», обвинив их в надеждах на распад страны. Этот термин с 2022 года регулярно применяет и бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

«Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией, я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю», — пояснил Путин.

В пятницу, 19 декабря, глава РФ отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. В начале декабря Кремль открыл сбор вопросов — к прямой линии их число составило более 2 млн.