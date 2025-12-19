Путин назвал цели повышения НДС

Повышение НДС преследует простую и ясную цель — достижение сбалансированности федерального бюджета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией. Трансляцию данного события ведет «Рамблер».

Глава государства также отметил, что текущее повышение налогов носит временный характер, и в будущем фискальная нагрузка должна снижаться. Он подчеркнул, что ключевой целью мер является реальное пополнение казны, а не формальные изменения в законодательстве.

По словам Путина, сейчас перед правительством стоит задача по сокращению теневого сектора экономики и предотвращению уклонения от уплаты налогов.

Кроме того президент сообщил, что ключевой задачей властей является защита реального, производственного сектора от негативных последствий налоговых изменений. Как уточнил Путин, этот вопрос будет находиться на особом контроле.