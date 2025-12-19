Путин раскрыл детали своих поездок по Москве «по-тихому»

Президент России Владимир Путин заявил, что чаще ездит без сопровождения ДПС, чем инкогнито. Детали своих поездок по Москве «по-тихому» он раскрыл во время прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференции, трансляция доступна во «ВКонтакте».

© Александр Казаков / РИА Новости

По словам российского лидера, иногда — хоть и очень редко — он сам ездит по городу неузнанным, однако чаще перемещается без большого кортежа. Глава государства отметил, что считает такие поездки небесполезными.