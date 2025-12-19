Путин обратился к россиянам из-за мошенничества

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по поводу телефонного мошенничества. На «Итогах года», трансляцию которых ведет «Рамблер», российский лидер призвал жителей страны прекращать разговоры с неизвестными сразу, как только речь заходит о деньгах или имуществе.

Отвечая на вопрос о борьбе с телефонным мошенничеством, Путин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество подобных преступлений сократилось на 7%, а ущерб от них — на 33%. Глава государства оценил такой результат как положительный.

При этом президент подчеркнул, что мошенничество никуда не делось, а по мере усложнения и расширения возможностей технических средств при решении бытовых вопросов злоумышленники будут и дальше совершенствовать свои инструменты.

«Как только с вами, кто бы то ни было <…> начинают говорить о деньгах или имуществе — сразу же кладите трубку. Даже не стоит ни одного слова говорить», — обратился к россиянам глава государства.

Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» проходят в Гостином дворе в Москве. Глава государства отвечает на вопросы журналистов, а также обращения граждан, которые Кремль начал собирать еще в начале декабря.