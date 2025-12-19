Путин извинился перед женой погибшего в зоне СВО из Новосибирска
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которая проходит в пятницу, 19 декабря, извинился перед женой погибшего бойца в зоне специальной военной операции (СВО) из Новосибирска за нерасторопность соцслужб. Вдова до сих пор не получает пенсию по потере кормильца.
Глава государства также пообещал взять на контроль ситуацию, при которой родственники погибших солдат СВО не могут получить соответствующую пенсию.
— Хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано, и будет сделано действительно быстро, — сказал он во время прямой линии.
Ранее Путин назвал безобразием случаи выселения семей участников спецоперации из жилья. Глава государства также потребовал разобраться с ситуацией и наказать виновных.
