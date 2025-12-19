Путин заявил о большом потоке добровольцев в ВС РФ

Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении числа граждан, добровольно вступающих в ряды Вооруженных сил РФ. Такое заявление он сделал в ходе итоговой пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией. Трансляцию данного события ведет «Рамблер».

© Григорий Сысоев / РИА Новости

Напомним, что сегодня глава РФ отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. В начале декабря Кремль открыл сбор вопросов — к прямой линии их число составило более 2 млн. Ожидается, что сбор вопросов продолжится до конца прямой трансляции 19 декабря.

Путин заявил, что в России есть много желающих вступить в ряды Вооруженных сил. Как отметил глава РФ, они идут защищать интересы страны.