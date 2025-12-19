Россия будет в судебном порядке защищать свои интересы в случае изъятия замороженных в Европе активов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Россия попытается найти юрисдикцию, которая будет независима от политических решений.

Путин назвал «грабежом» попытку ЕС присвоить российские активы

Кроме того, президент предупредил, что попытки изъятия активов РФ несут серьезные риски для инициаторов таких решений и подрывают доверие к финансовой системе этих стран. Путин добавил, что украденные российские средства рано или поздно все равно придется отдать.