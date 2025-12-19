Путин назвал «грабежом» попытку ЕС присвоить российские активы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытка ЕС выдать Украине кредит под заблокированные российские активы представляет собой «грабеж». Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

Ранее ЕС не смог договориться о предоставлении Украине кредита, который был бы гарантирован замороженными активами России. Бельгия, на территории которой находится основная часть активов, потребовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией.

«Кража - это неподходящее определение. Кража - это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать это открыто, это - грабеж», - так Путин прокомментировал ситуацию.

По итогам 16-часового обсуждения 18 декабря лидеры ЕС так и не смогли согласовать финансирование Украины за счет российских активов. Вместо этого Брюссель одобрил финансовую поддержку Киева на 90 миллиардов евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза.