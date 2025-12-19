Путин назвал «грабежом» попытку ЕС присвоить российские активы

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытка ЕС выдать Украине кредит под заблокированные российские активы представляет собой «грабеж». Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

Ранее ЕС не смог договориться о предоставлении Украине кредита, который был бы гарантирован замороженными активами России. Бельгия, на территории которой находится основная часть активов, потребовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией.

«Кража - это неподходящее определение. Кража - это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать это открыто, это - грабеж», - так Путин прокомментировал ситуацию.

По итогам 16-часового обсуждения 18 декабря лидеры ЕС так и не смогли согласовать финансирование Украины за счет российских активов. Вместо этого Брюссель одобрил финансовую поддержку Киева на 90 миллиардов евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза.