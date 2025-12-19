Путин отметил большой потенциал бойцов СВО "на гражданке"

Программа "Время героев" работает успешно, и государство должно сделать все, чтобы бойцы специальной военной операции, доказавшие, что готовы бороться за интересы Родины, не щадя себя, смогли сделать карьеру "на гражданке".

Об этом заявил президент России Владимир Путин на программе "Итоги года с Владимиром Путиным".

"Предлагаю вспомнить участников Великой Отечественной войны, которые воевали, вернулись и достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании", - сказал президент. Сколько людей достигло больших высот и внесли свой вклад в развитие Родины, подчеркнул он. "Чем хуже сегодняшние наши бойцы и участники СВО?" - задал риторический вопрос глава государства.

"Конечно, сомнения были с самого начала, - продолжил Путин. - Одно дело воевать, другое дело руководить коллективами, целыми отраслями, большими компаниями или даже регионами, министерствами".

Воюют сотни тысяч, и далеко не все стремятся сделать такую карьеру "на гражданке", сказал он.

Но для тех, кто хочет, государство должно сделать все, чтобы предоставить такие возможности людям, которые доказали, что готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя, заявил президент.

"Таких ребят надо собирать, помогать и двигать вперед", - подчеркнул он. Им не страшно отдать в руки судьбу Родины, заметил Путин.

Президент подчеркнул, что у участников программы "Время героев" все получается.

"Программа работает, и работает успешно", - оценил он.

