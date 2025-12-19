Путин объяснил, почему молодые специалисты возвращаются в РФ из стран Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что молодые специалисты возвращаются в РФ из стран Запада, поскольку переживают за своих детей. Об этом он заявил на «Итогах года», трансляцию которых ведет «Рамблер».

У главы государства спросили, что необходимо делать, чтобы молодые ученые оставались в России. Президент подчеркнул, что для этого важна и лабораторная база, и уровень зарплаты, и обеспеченность жильем — для привлечения специалистов создана целая система, которая «в целом работает».

Путин добавил, что молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются на Родину. И помогают в этом «так называемые западные коллеги».

«Одна из главных причин — "переживаем за наших детей, посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможным". Ну слава богу у нас с вами на повестке дня защита традиционных ценностей», — сказал президент.

Глава государства добавил, что таких людей становится «все больше и больше».

Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» проходят в Гостином дворе в Москве. Кремль открыл сбор вопросов от граждан в начале декабря — он продолжится до окончания прямой трансляции.