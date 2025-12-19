Путин назвал базу для завершения украинского конфликта

Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил, что Москва сохраняет готовность к завершению украинского конфликта мирными средствами.

© Александр Казаков / РИА Новости

Главным условием для начала переговоров остается выполнение принципов, изложенных главой государства летом 2024 года, включая полный вывод украинских войск из новых регионов РФ и отказ Киева от вступления в НАТО.

«Мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мной в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», — заявил Владимир Путин в прямом эфире.

Глава государства отметил, что, несмотря на «сигналы» о поиске путей к диалогу, Киев пока официально не демонстрирует готовности к необходимым территориальным уступам. Путин напомнил, что Россия последовательно предлагала мирные варианты решения еще в 2022 году, когда украинские власти развязали войну в Донбассе против мирного населения. Однако тогда киевский режим отказался выводить войска, а позже сорвал уже практически достигнутые Стамбульские договоренности.

Как уточнил президент, июньские тезисы 2024 года, требующие освобождения Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, должны стать именно «базой» для будущего соглашения.