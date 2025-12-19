Путин назвал Зеленского «талантливым артистом»

Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «талантливым артистом», комментируя кадры с Зеленским, снятые якобы под Купянском. Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

© Сергей Гунеев / РИА Новости

Путину задали вопрос о кадрах, на которых Зеленский снят у стелы. На Украине утверждали, что это стела на въезде в Купянск.

«Он же артист, и артист талантливый, я говорю безо всякой иронии. Мы знаем это еще по его фильмам в прежние времена, поэтому здесь ничего необычного нет. Говорят, стела сейчас совсем по-другому выглядит», - отметил президент РФ.

Путин добавил, что стела находится примерно в километре от Купянска.

«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», - заключил президент.

Путин назвал важное событие спецоперации

Ранее Путин сообщил, что Купянск перешел под контроль ВС РФ несколько недель назад. Двадцатого ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российская армия взяла Купянск и не допустила прорыва ВСУ из города.