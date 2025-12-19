Путин усомнился в подлинности фото Зеленского у стелы Купянска

Президент Владимир Путин заявил, что фотография президента Украины Владимира Зеленского якобы на фоне стелы Купянска является фейком. Об этом он сообщил во время Прямой линии.

По словам главы государства, стела с названием «Купянск» в настоящее время выглядит иначе, чем на опубликованном снимке. Комментируя появление этого фото, Путин отметил, что если бы Зеленский действительно находился у въезда в город, то логично было бы не останавливаться на «пороге», а заходить дальше.

Кроме того, президент добавил, что небо над Купянском настолько заполнено беспилотниками, из-за чего приблизиться к городу невозможно.

