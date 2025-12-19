Ведущий программы «Итоги года с Владимиром Путиным», журналист Павел Зарубин напомнил главе государства о его словах о «европейских подсвинках».

Трансляция программы доступна в Telegram.

«"Европейские подсвинки", как Вы их на днях назвали, продолжают делать все, чтобы разрушить российскую экономику», — заявил Зарубин.

Ведущий прямой линии с президентом, переходя к обсуждению экономических вопросов, также добавил, что военные действия также стали нагрузкой на экономику России.

Ранее стало известно, что британское издание The Guardian столкнулось с трудностями при переводе слов Путина о «европейских подсвинках».