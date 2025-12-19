«Чего стоять? Заходи в дом»: Путин оценил селфи Зеленского из якобы Купянска

Президент России Владимир Путин прокомментировал селфи главы киевского режима Владимира Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске. Чуть раньше начальник Генштаба МО РФ Валерий Герасимов говорил, что группировка войск «Запад» после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города.

Путин сказал, что не следит за выступлениями Зеленского. При этом президент назвал его талантливым артистом «без всякой иронии».

«Стела находится в полутора километрах от самого Купянска. Чего стоять? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем», — сказал Путин.

Ранее президент говорил, что стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

«Прямая линия» Владимира Путина. Онлайн-трансляция